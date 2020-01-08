بانكوك 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسيستهل المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عاماً غدا مشواره في بطولة كأس آسيا 2020 في تايلاند بمواجهة قوية أمام اليابان على استاد ثاماسات في رانغسيت، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية.وضمت المجموعة الأولى منتخبات تايلاند البلد المستضيف ، العراق، أستراليا، البحرين، والمجموعة الثاني السعودية واليابان وسوريا وقطر ، والثالثة أوزبكستان، كوريا الجنوبية، الصين، إيران ، والرابعة الأردن، الإمارات ، فيتنام، كوريا الشمالية.ويلتقي غدا في المباراة الثانية ضمن المجموعة الثانية قطر مع سوريا على ذات الملعب.وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد، حيث تلتقي السعودية مع قطر، وسوريا مع اليابان.وكان بعثة المنتخب السعودي وصلت الأسبوع الماضي إلى العاصمة التايلاندية بانكوك برئاسة المشرف العام على المنتخبات السنية الدكتور خالد المقرن، وكان في استقبال البعثة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة تايلاند بالإنابة خالد الفارس.واختار المدير الفني سعد الشهري (23) لاعبًا وهم أمين البخاري، محمد اليامي، صالح الوحيمد، سعود عبدالحميد، عبدالله حسون، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، عبدالباسط هندي، خالد الدبيش، علي الحسن، يوسف الحربي، ناصر العمران، مختار علي، سامي النجعي، حسين العيسى، أيمن يحيى، سعد السلولي، خالد الغنام، أيمن الخليف، عبدالرحمن غريب، عبدالرحمن اليامي، عبدالله الحمدان، فراس البريكان.ويسعى الأخضر في النسخة الرابعة لبطولة آسيا تحت 23 عاما إلى تخطي دور المجموعات أمام اليابان وسوريا وقطر والوصول إلى الأدوار النهائية للتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 .وكان الأخضر قد تأهل إلى أولمبياد لوس أنجلوس عام 1984 وأولمبياد أتلانتا عام 1996.وبدأ الإعداد الفعلي للبطولة في شهر مارس 2018 بعودة المدرب سعد الشهري ثم بدأ الأخضر معسكرا في جدة بعدها في التشيك ثم المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية بفئة عمرية أقل بسنتين بدبي من الفئة العمرية للأسياد نفس الفئة العمرية التي يحق لها المشاركة في كآس آسيا تحت 23 عاما في تايلاند ، بعدها أقام الأخضر معسكرات متنوعة داخلية وخارجية حتي وصل للمرحلة الرابعة والأخيرة في ماليزيا، التقي من خلالها مع منتخب الأردن وانتهت بالتعادل 1-1، والثانية مع تايلاند فاز فيها الأخضر بهدف دون رد، فيما ألغيت الودية الأخرى مع كوريا الجنوبية.وتعد بطول آسيا تحت 23 عاما بطولة حديثة حيث انطلقت الأولى منها في سلطنة عمان عام 2013 وحقق فيها الأخضر المركز الثاني تحت قيادة المدرب السعودي خالد القروني ، وفي النسخة الثانية 2016 في قطر، خرج الأخضر من دور المجموعات وكانت مؤهله للأومبياد ، تحت قيادة مساعد المنتخب الأول الهولندي أدري كوستر ، وخرج كذلك الأخضر من دور المجموعات بالصين 2018 تحت قيادة المدرب دانيال تيغيليا.// انتهى //16:58ت م0142