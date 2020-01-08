بغداد 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسسجل مؤشر "البورصة" العراقية اليوم تراجعا بنسبة بلغت 0.13% ,متوقفا عند 499.4 نقطة.وبموجب المؤشر فقد انخفضت أسهم 12 شركة , وارتفعت أسهم 7 شركات, فيما حافظت 15 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,856,964,120 سهما, بقيمة 1,022,222,386 دينارًا عراقيًا, تحصلت من إبرام 610 صفقات, شملت 34 شركة مساهمة, من أصل 102شركة مسجلة في البورصة .// انتهى //17:00ت م0143