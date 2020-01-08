سياسي / بعثة الأمم المتحدة في العراق : الهجوم الصاروخي الإيراني انتهاك جديد للسيادة العراقية
الأربعاء 1441/5/13 هـ الموافق 2020/01/08 م واس
بغداد 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس
وصفت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية في محافظتي الأنبار وأربيل العراقيتين فجر اليوم بأنه يمثل انتهاكا جديدا للسيادة العراقية .
وعدت البعثة في بيان صحفي مقتضب الهجمات الصاروخية الإيرانية تصعيداً للصراع, وانتهاكاً للسيادة العراقية، داعية في الوقت نفسه إلى ضبط النفس عاجلاً .
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18:09ت م
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