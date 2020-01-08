بغداد 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسوصفت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية في محافظتي الأنبار وأربيل العراقيتين فجر اليوم بأنه يمثل انتهاكا جديدا للسيادة العراقية .وعدت البعثة في بيان صحفي مقتضب الهجمات الصاروخية الإيرانية تصعيداً للصراع, وانتهاكاً للسيادة العراقية، داعية في الوقت نفسه إلى ضبط النفس عاجلاً .// انتهى //18:09ت م0148