رياضي / 6 ملاك يتنافسون للظفر ببيرق المؤسس في لون الصفر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
الأربعاء 1441/5/13 هـ الموافق 2020/01/08 م واس
الرياض 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس
سيكون الجمهور بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل موعوداً غدٍ بالإثارة والمنافسة القوية حينما يعرض 6 ملاك منقياتهم في مسابقة فئة جمل 100 بيرق المؤسس لون الصفر.
وينتظر أن تأتي المنافسة قوية عطفاً على ما تتمتع به هذه الفئة في مسابقات الصفر من اهتمام وتحديات بين الملاك ، خاصة المنافسة الشريفة والجميلة والمثيرة التي تجمع المالك السعودي اهلال عايض دغيثر العتيبي , والكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس.
يذكر أن منافسات فئة الصفر انطلقت أمس بمسابقة 30 شلفا ولي العهد ، فيما أقيمت اليوم مسابقة 50 على سيف الملك ، وتشهد منافسات الصفر اهتماما كبيراً من قبل جمهور الإبل بسبب التحديات التي تجمع العديد من المتنافسين.
والمشاركون في فئة جمل (100 بيرق المؤسس) لون صفر هم ، دبوس مبارك الدبوس ، ومحمد عبدالله العامري ، واهلال عايض العتيبي ، ومحمد ناصر العجمي ، ومحمد فواز الحارثي ، و غازي صالح العتيبي.
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18:10ت م
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