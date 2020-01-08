الرياض 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسسيكون الجمهور بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل موعوداً غدٍ بالإثارة والمنافسة القوية حينما يعرض 6 ملاك منقياتهم في مسابقة فئة جمل 100 بيرق المؤسس لون الصفر.وينتظر أن تأتي المنافسة قوية عطفاً على ما تتمتع به هذه الفئة في مسابقات الصفر من اهتمام وتحديات بين الملاك ، خاصة المنافسة الشريفة والجميلة والمثيرة التي تجمع المالك السعودي اهلال عايض دغيثر العتيبي , والكويتي دبوس مبارك عبدالله الدبوس.يذكر أن منافسات فئة الصفر انطلقت أمس بمسابقة 30 شلفا ولي العهد ، فيما أقيمت اليوم مسابقة 50 على سيف الملك ، وتشهد منافسات الصفر اهتماما كبيراً من قبل جمهور الإبل بسبب التحديات التي تجمع العديد من المتنافسين.والمشاركون في فئة جمل (100 بيرق المؤسس) لون صفر هم ، دبوس مبارك الدبوس ، ومحمد عبدالله العامري ، واهلال عايض العتيبي ، ومحمد ناصر العجمي ، ومحمد فواز الحارثي ، و غازي صالح العتيبي.// انتهى //18:10ت م0149