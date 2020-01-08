الرياض 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسحقق الكويتي عبدالله ناصر عبدالله الجبري المركز الأول في مسابقة فئة جمل ( 50 جائزة سيف الملك) لون الصفر، التي أقيمت اليوم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل بالصياهد، وسط حضور جماهيري كبير.وشهدت المسابقة تنافساً مثيراً بين كويتيين وعشرة ملاك سعوديين ، واستطاع عبدالله فهد عبدالله الشريع تحقيق المركز الثاني ، فيما حل سامي عبدالله هديب العتيبي في المركز الثالث ، وجاء مسعود سعود مفلح الشيباني في المركز الرابع ، وحل صاطي منور عويتق المطيري خامساً.وكانت منافسات الصفر انطلقت أمس من خلال مسابقة فئة جمل 30 شلفا ولي العهد ، وتختتم غدٍ بمنافسات جمل 100 بيرق المؤسس.وفيما يلي أسماء الملاك الفائزين في مسابقة فئة جمل( 50 جائزة سيف الملك) لون الصفر:1- الكويتي عبدالله ناصر عبدالله الجبري.2- عبدالله فهد عبدالله الشريع.3- سامي عبدالله هديب العتيبي.4- مسعد سعود مفلح الشيباني.5- صاطي منور عويتق المطيري.6- سلطان محمد علي السبيعي.7- ناصر علي عبيد العجمي.8- ضيف الله حجيلان ضيف الله المطيري.9- عبدالله عبدالعزيز علي السلطان.10- همل عايض همل العتيبي.// انتهى //18:28ت م0156