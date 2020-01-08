المنامة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واساستقبل سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين في مكتبه بقصر القضيبية اليوم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البحرين.ورحب سموه بتعيين سمو الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز سفيراً للمملكة لدى البحرين، منوهًا بما يربط البلدين من علاقات أخوية متميزة على المستويات كافة في ظل الرعاية والتوجيه من لدن قيادتيهما والحرص على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.من جهته، عبر صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز عن شكره لسمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، مؤكدًا حرصه على بذل الجهود كافة لما فيه خير وصالح العلاقات بين البلدين.// انتهى //18:36ت م0157