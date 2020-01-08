بانكوك 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأكد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم سعد الشهري استعداد الأخضر لخوض المباراة الأولى أمام اليابان غداً, ضمن الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).وقال الشهري في مؤتمر صحفي اليوم قبل خوض مبارات الغد : إن البطولة تضم أفضل المنتخبات في قارة آسيا، وفريقنا استعد بشكل جيد، رغم أننا نلعب في مجموعة تضم منتخبات تلعب بأساليب لعب مختلفة، لكننا سنحاول ما بوسعنا في كل المباريات.وحول استعدادات الأخضر أشار إلى أنه جرى تعويض عدم خوض الكثير من المباريات الودية من خلال التدريبات، مؤكدا أنه جرى الاستفادة في الفترة الأخيرة للاستعداد من تواجد جميع اللاعبين في المعسكر التدريبي، بعدما كان الفريق يتدرب لفترة بصفوف غير مكتملةوأوضح الشهري أن المنتخب الياباني قد يكون أقل المنتخبات من ناحية الضغوطات، كونه تأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، ولكن هذا الأمر قد يكون إيجابياً بالنسبة له، مشيرا إلى أنه جرى وضع خطط للتعامل مع هذه المباراة، وسنحاول ما بوسعنا خلال هذه المباراة.في المقابل قال مدرب اليابان هاجيمي مورياسو: نحن سعداء بالمنافسة في هذه البطولة، ونلعب في مجموعة تضم خصوم أقوياء، وكل مباراة فيها ستكون صعبة للغاية.وقال مدرب اليابان تقابلنا مع السعودية في دورة الألعاب الآسيوية، وخضنا العديد من المباريات معهم في مختلف الفئات، ونحن نعرف مستوى قدراتهم على الصعيد الفردي والجماعي، حيث لديهم لاعبين مميزين.يذكر أنه يشارك في البطولة 16 منتخبا تم تقسيمها على أربع مجموعات، وبحيث يتأهل أول فريقين في كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، علماً بأن المنتخبات الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى تتأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في طوكيو.// انتهى //18:52ت م0160