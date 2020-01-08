بيروت 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسالتقى وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلياس بوصعب في بيروت اليوم السفير البريطاني لدى لبنان كريس رامبلينغ, والسفير الصربي لدى لبنان إمير إلفيك كلاً على حدة.وبُحث في اللقائين آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة, إضافة إلى ملفات تتعلق بالدفاع الوطني.// انتهى //19:11ت م0162