سياسي / رئيسة وزراء النرويج تصف الهجوم الإيراني على قاعدتين عسكريتين عراقيتين بالتصعيد الخطير
الأربعاء 1441/5/13 هـ الموافق 2020/01/08 م واس
أوسلو 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس
أعربت النرويج عن قلقها من الهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدتين العسكريتين العراقيتين اللتين تستضيفان قواتٍ أمريكيةً وقواتٍ للتحالف الدولي .
ووصفت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج القصف الهجوم الصاروخي بأنه تصعيد خطير, مؤكدةً أن أوسلو تتواصل مع الدول الأخرى الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي لمناقشة الوضع .
وذكرت وكالة الأنباء النرويجية "إن.تي.بي" أن وزير الدفاع النرويجي فرانك باكي دعا جميع الأطراف للتهدئة حتى لا يتصاعد الموقف ويخرج عن السيطرة.
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19:18ت م
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