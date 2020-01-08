أوسلو 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأعربت النرويج عن قلقها من الهجوم الصاروخي الإيراني على القاعدتين العسكريتين العراقيتين اللتين تستضيفان قواتٍ أمريكيةً وقواتٍ للتحالف الدولي .ووصفت رئيسة وزراء النرويج إرنا سولبرج القصف الهجوم الصاروخي بأنه تصعيد خطير, مؤكدةً أن أوسلو تتواصل مع الدول الأخرى الأعضاء في التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي لمناقشة الوضع .وذكرت وكالة الأنباء النرويجية "إن.تي.بي" أن وزير الدفاع النرويجي فرانك باكي دعا جميع الأطراف للتهدئة حتى لا يتصاعد الموقف ويخرج عن السيطرة.// انتهى //19:18ت م0163