بيروت 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تحسّن بنسبة 1% أي ما يعادل 5 نقاط، ليقفل عند مستوى 801.50 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 210 آلاف و393 سهماً، بقيمة 1 مليون و640 ألفاً و151 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 56 صفقة.كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 7 ملايين و719 ألف دولار أمريكي، مقارنة مع 7 ملايين و837 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //19:27ت م0164