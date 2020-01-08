اجتماعي / انطلاق فعاليات مهرجان أندية الحي بتعليم ينبع
الأربعاء 1441/5/13 هـ الموافق 2020/01/08 م واس
ينبع 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس
انطلقت مساء اليوم بتعليم ينبع فعاليات مهرجان أندية الحي الذي يستضيفه نادي الحي بثانوية أبي بكر الصديق ، بحضور الرئيس التنفيذي لأندية الحي سليم بن عبيـان العطوي ، وممثل الأندية ياسر بن صالح النزاوي ومشرفي وقادة وأعضاء أندية الحي بالمحافظة، وعدد كبير من الطلاب والزوار .
ويتضمن المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات والمشاركات، امتزج فيها النفع والفائدة بالترفيه والمرح ، كخيمة التراث الشعبي والضيافة ، ومركاز العمدة ، وركن الغوص والهوايات البحرية ، والألعاب الشعبية القديمة ، وساحة الفلكلور الشعبي ، وجناح الحرف والمأكولات الشعبية ، وأركان الهوايات والمشاريع الواعدة ، ونادي الصقار، وركن الخدمات الصحية، والمرسم الحر ، ومعرض "أنديتنا .. برامج ومنجزات" ، بالإضافة للحفل المسرحي الذي اشتمل على عروض مرئية لمنجزات أندية الحي ، وعدد من الأناشيد والأوبريتات الوطنية ومسرحية كوميدية بعنوان "أقنعة".
كما أقيمت العديد من المسابقات والألعاب الموجهة لجميع الفئات والأعمار، وجرى خلالها توزيع الجوائز والهدايا على المشاركين من الطلاب وأولياء الأمور .
من جانبه أوضح ممثل أندية الحي أن المهرجان يسعى من خلال تنوع فقراته إلى ممارسة الأنشـطة الهادفة بمجالاتها المختلفة في أجواء من الحب والعفوية والترفيه وموجها لجميع شرائح المجتمع ، وترسيخ السلوك البناء وتأكيد الاتجاهات الإيجابية نحو جودة الحيـاة دعما لأهداف رؤية المملكة 2030 ، وتحسين نمط المعيشة للوصول إلى حياة أكثر جـودة من خلال برامج وفعاليات جذابة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة تحرص على استثمار وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية ، والاتجاهات والميول الإيجابيـة، وتعميق قيم المواطنة المسؤولة ، والفخر بإرثنا الحضاري والإنجازات التي حققتها المملكة حتى عصرنا الحاضر.
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19:38ت م
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