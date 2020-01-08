ينبع 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسانطلقت مساء اليوم بتعليم ينبع فعاليات مهرجان أندية الحي الذي يستضيفه نادي الحي بثانوية أبي بكر الصديق ، بحضور الرئيس التنفيذي لأندية الحي سليم بن عبيـان العطوي ، وممثل الأندية ياسر بن صالح النزاوي ومشرفي وقادة وأعضاء أندية الحي بالمحافظة، وعدد كبير من الطلاب والزوار .ويتضمن المهرجان العديد من الأنشطة والفعاليات والمشاركات، امتزج فيها النفع والفائدة بالترفيه والمرح ، كخيمة التراث الشعبي والضيافة ، ومركاز العمدة ، وركن الغوص والهوايات البحرية ، والألعاب الشعبية القديمة ، وساحة الفلكلور الشعبي ، وجناح الحرف والمأكولات الشعبية ، وأركان الهوايات والمشاريع الواعدة ، ونادي الصقار، وركن الخدمات الصحية، والمرسم الحر ، ومعرض "أنديتنا .. برامج ومنجزات" ، بالإضافة للحفل المسرحي الذي اشتمل على عروض مرئية لمنجزات أندية الحي ، وعدد من الأناشيد والأوبريتات الوطنية ومسرحية كوميدية بعنوان "أقنعة".كما أقيمت العديد من المسابقات والألعاب الموجهة لجميع الفئات والأعمار، وجرى خلالها توزيع الجوائز والهدايا على المشاركين من الطلاب وأولياء الأمور .من جانبه أوضح ممثل أندية الحي أن المهرجان يسعى من خلال تنوع فقراته إلى ممارسة الأنشـطة الهادفة بمجالاتها المختلفة في أجواء من الحب والعفوية والترفيه وموجها لجميع شرائح المجتمع ، وترسيخ السلوك البناء وتأكيد الاتجاهات الإيجابية نحو جودة الحيـاة دعما لأهداف رؤية المملكة 2030 ، وتحسين نمط المعيشة للوصول إلى حياة أكثر جـودة من خلال برامج وفعاليات جذابة، مشيرا إلى أن الجهود المبذولة تحرص على استثمار وتعزيز القيم الدينية والاجتماعية ، والاتجاهات والميول الإيجابيـة، وتعميق قيم المواطنة المسؤولة ، والفخر بإرثنا الحضاري والإنجازات التي حققتها المملكة حتى عصرنا الحاضر.// أنتهى //19:38ت م0166