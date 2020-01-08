الجزائر 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم عن إصدار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قرارات تعيين لأعضاء لجنة صياغة الدستور الجديد للبلاد.وذكر بيان رئاسي أن الرئيس تبون أصدر قرارًا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة مقترحات لمراجعة الدستور، وتم تكليف أحمد لعرابة برئاسة لجنة خبراء إعداد وصياغة الدستور التي ستتولى تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة.كما ستتولى اللجنة اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية.وحدد الرئيس الجزائري مهلة ثلاثة أشهر للجنة الخبراء لتقديم مسودة الدستور الجديد.// انتهى //20:28ت م0168