عمّان 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الفرنسي جان إيف لودريان ضرورة إطلاق تحركات فاعلة لتخفيض التصعيد وإنهاء التوتر في المنطقة.وشددا خلال الاتصال على ضرورة بذل كل جهد ممكن لحل الأزمة بالطرق السلمية وتجنيب المنطقة تبعات أزمة جديدة ستهدد إن تفاقمت الأمن والسلم الإقليميين والدوليين.وأكدا على أهمية دعم استقرار العراق وأمنه وحماية مسيرة إعادة البناء التي بدأها، وعلى ضرورة الحفاظ على تماسك التحالف الدولي ضد داعش والجهود المستهدفة منعه من إعادة بناء قدراته.واتفق الوزيران على إدامة التشاور والتنسيق في جهودهما المستهدفة تجاوز أزمات المنطقة وتحقيق الأمن والاستقرار.وشددا على مركزية الشراكة الأردنية الفرنسية وعلى حرص البلدين تطوير التعاون بينهما في مختلف المجالات.// انتهى//21:26ت م0183