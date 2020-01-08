القاهرة 13جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسعقد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم بالقاهرة اجتماعاً وزارياً تنسيقياً، يضم وزراء خارجية كل من فرنسا وإيطاليا واليونان وقبرص، وذلك لبحث مُجمل التطورات المُتسارعة على المشهد الليبي مؤخراً.ويبحث الاجتماع سُبل دفع جهود التوصل إلى تسوية شاملة تتناول كافة أوجه الأزمة الليبية، والتصدي لكل ما من شأنه عرقلة تلك الجهود، بالإضافة إلى التباحث حول مُجمل الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط.ومن المقرر أن يعقد الوزراء مؤتمراً صحفياً مشتركاً في ختام الاجتماع التنسيقي.//انتهى//21:27ت م0184