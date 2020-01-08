لندن 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسحذّر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم إيران من تكرار الهجمات العدوانية والمتهورة.وقال جونسون خلال مخاطبته جلسة المناقشة الأسبوعية داخل مجلس العموم "إننا ندين الهجوم على قواعد عسكرية عراقية تستضيف قوات التحالف. ينبغي ألا تكرر إيران تلك الهجمات المتهورة والخطيرة".ودعا رئيس الوزراء السلطات الإيرانية إلى العمل على خفض التصعيد بشكل عاجل بدلاً من الاستمرار في التصرفات العدوانية والاستفزازية.// انتهى //21:28ت م0186