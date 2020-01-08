تونس 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسبدأت في تونس اليوم أعمال الأجهزة العربية المختصة في التقييس، بحضور مسؤولين وخبراء لدراسة ملف تطوير القطاع، تحت رعاية المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.وتضمن جدول أعمال الاجتماع ورشة عمل حول التوجيه العربي لمتطلبات المواد المعبأة، إلى جانب الاجتماع السابع للجمعية العمومية للبرنامج العربي للتقييس القانوني والتقييس العلمي والصناعي، وفعاليات الاجتماع 12 للجنة الاستشارية للتقييس، ومناقشة الإستراتيجية العربية في مجال التقييس للفترة 2019 - 2023.وأوضح مدير عام الوكالة التونسية للمترولوجيا (التقييس) فتحي الفضلي أنّ الإستراتيجية العربية للتّقييس، تضمنت محورين حول القياس والمعايير والبنية التحتية للمختبرات، يهدفان إلى إيجاد نظام عربي موحد في مجال التقييس يرتبط بالنظام العالمي، ويطوّر أدلة وإجراءات موحدة في المجال.// انتهى //21:33ت م0188