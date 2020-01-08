رياضي / وادي دجلة يفوز على سموحة بالدوري المصري لكرة القدم
الأربعاء 1441/5/13 هـ الموافق 2020/01/08 م واس
القاهرة 13جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واس
فاز فريق وادي دجلة على مضيفه سموحة 3 - 2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على إستاد حرس الحدود "المكس" بالإسكندرية بالجولة ال12 بالدوري الممتاز المصري لكرة القدم.
وبهذا الفوز ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 9 نقاط في المركز الـ17 وقبل الأخير مؤقتاً بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد سموحة عند 17 نقطة في المركز السابع.
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21:33ت م
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