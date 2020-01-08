القاهرة 13جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسفاز فريق وادي دجلة على مضيفه سموحة 3 - 2 في المباراة التي جمعت بينهما اليوم، على إستاد حرس الحدود "المكس" بالإسكندرية بالجولة ال12 بالدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا الفوز ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 9 نقاط في المركز الـ17 وقبل الأخير مؤقتاً بجدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد سموحة عند 17 نقطة في المركز السابع.//انتهى//21:33ت م0189