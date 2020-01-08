عمّان 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم إعلان السلطات الإسرائيلية بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز، لاشرعية للمستوطنات الإسرائيلية التي تشكل خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.وشدد في بيان صحفي، على ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته والقيام بكل ما يلزم من إجراءات لوقف سياسة الاستيطان الإسرائيلية، التي تقوض جهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل، وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.// انتهى//21:33ت م0190