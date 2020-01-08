القاهرة 13جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حرص بلاده على وحدة واستقرار ليبيا، وأهمية العمل على حلحلة الموقف الداخلي الليبي الراهن، ووضع حد لحجم التدخلات الدولية غير المشروعة فيها.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي اليوم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الصيني وانج يي.وخلال اللقاء توافقا على ما يمثله التصعيد الأخير في ليبيا من خطورة على أمن وسلم المنطقة بأسرها، ما يتطلب دعم الجهود كافة إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح عقب الاستقبال، أن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع بالخليج، وتأكيد أهمية استمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع بالمنطقة وعدم التصعيد والحفاظ على أمن وسلامة الخليج، كما استعرض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، حيث أشار الرئيس السيسي إلى تكامل المبادرة الصينية "الحزام والطريق" مع جهود مصر التنموية المتعلقة بتنمية محور قناة السويس، وكذلك تطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة.//انتهى//21:33ت م0191