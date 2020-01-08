القاهرة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأعربت الجمهورية العربية المصرية عن بالغ القلق من التطورات الراهنة بالعراق والمنطقة عموماً، والتصعيد الحالي باستخدام القوة العسكرية.وناشدت الخارجية المصرية في بيان اليوم، الأطراف كافة بضرورة الامتناع عن الانزلاق نحو دوائر العنف المتبادل، وتقدير العواقب الوخيمة المترتبة على ذلك، بدءاً بزعزعة أمن المنطقة واستقرارها، وما تتحمله شعوبها من معاناة ومزيد من فقدان للأرواح والخسائر المختلفة.// انتهى //21:34ت م0193