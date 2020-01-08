أبوظبي 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الكوستاريكي الفارادو كيسادة.وجرى خلال الاتصال بحث علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين.كما تناول الاتصال آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //22:03ت م0195