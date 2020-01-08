الجزائر 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسفاز نادي بارادو على ضيفه اتحاد بلعباس بنتيجة ثلاثة أهداف لصفر في مباراة جمعت الفريقين اليوم لحساب الجولة التاسعة من الدوري الجزائري لكرة القدم.وتقدم نادي بارادو إلى المرتبة 11 برصيد 17 نقطة مع لقائين مؤجلين, في حين يقف اتحاد بلعباس في المركز الثالث بمجموع 22 نقطة.واستمر شباب بلوزداد في المرتبة الأولى بـ 29 نقطة يليه مولودية الجزائر بـ27 نقطة.// انتهى //22:18ت م0196