الرياض 13 جمادى الأولى 1441 الموافق 8 يناير 2020 واس.نظمت كلية الصحة وعلوم التأهيل ممثلة بقسم علوم التواصل في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ندوة علمية تحت عنوان "اضطرابات البلع والتعامل مع مرضاه" وذلك في مركز أبحاث العلوم الصحية.واستهدف اللقاء طالبات وخريجات الجامعات والممارسين الصحيين في المستشفيات، بهدف تبادل الخبرات بين الأخصائيين والمعالجين في المجال، وتطوير الاتصال لأغراض البحث العلمي، وزيادة المعرفة حول اضطرابات البلع.وشهدت الندوة نقاشاً عن مشاكل التزام المرضى بالتوصيات العلاجية، أدارته عضو هيئة تدريس علوم التواصل بجامعة الأميرة نورة الأستاذة بدور نقشبندي، وبعدها تحدثت عضوة هيئة التدريس بجامعة أوريغون في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتورة سامنثا شون عن الجوانب الأخرى لإدارة مشاكل البلع، وخلالها أيضًا قدّم الأخصائي بمستشفى الملك عبدالله الجامعي خالد الغامدي شرحًا حول آلية تقييم البلع, وتناولت الدكتورة أبرار الدريبي من مدينة الملك فهد الطبية موضوع المرونة العصبية في مرضى اضطرابات البلع.يُذكر أن الندوة التي تقام في دورتها الأولى شهدت حضور جمع من الطلاب والأخصائيين والممارسين الصحيين في المستشفيات والجامعات السعودية وعدد من المهتمين.// انتهى //22:30ت م0197