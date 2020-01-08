الشقيق 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واساجتمع محافظ الدرب المهندس صالح بن علي القحطاني اليوم برئيس المجلس البلدي في الشقيق غريب ياسين وأعضاء المجلس، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس.واستعرضت خلال الاجتماع الفرص الاستثمارية في المركز وسبل تطوير التنمية السياحية على الشاطئ وجهود البلدية في خدمة الزوار خلال موسم الربيع، بالإضافة إلى التقرير السنوي لأعمال المجلس للسنة المالية ١٤٤١/١٤٤٠هـ وتقارير الأعضاء في الجولات الميدانية لمتابعة مستوى النظافة، وَاقترح تسمية الأحياء الداخلية في الشقيق وتحسين وتجميل مداخل الأحياء وتقديم الخدمات البلدية التي يحتاجها زوار شاطئ الشقيق السياحي.//انتهى//22:30ت م0198