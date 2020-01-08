إسلام آباد 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأجرى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اليوم اتصالاً هاتفياً برئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوه.وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني أن الجانبين بحثا خلال الاتصال تطورات الوضع الراهن في الشرق الأوسط.وقال الوزير الأمريكي بحسب البيان إن بلاده لا تريد الدخول في حرب مع إيران، ولكن إذا كان الرد عليها ضرورياً فإنها سترد بقوة.من جانبه قال رئيس أركان الجيش الباكستاني إن بلاده تأمل في إنهاء التوتر بالمنطقة، وستؤيد أي مبادرة في هذا الصدد.وأضاف أن باكستان بذلت جهوداً كبيرة للقضاء على الإرهاب في المنطقة، ولا تريد عودة التوتر مجدداً إلى المنطقة، وتسعى لاستمرار عملية السلام الأفغانية.// انتهى //23:50ت م0201