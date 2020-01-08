القاهرة 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه اليوم مع وزير خارجية فرنسا جان إيف لودريان، عددًا من الملفات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين، خاصةً على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري والتنموي.وأشار المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح عقب المباحثات، إلى أن الجانبين تطرقا إلى مناقشة التطورات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث تبادلا الرؤى بشأن التطورات الأخيرة للأوضاع في الخليج، وتأكيد أهمية استمرار التنسيق المتبادل لاحتواء الأوضاع والحفاظ على أمن وسلامة الخليج.وأضاف المتحدث أن هناك توافق بشأن تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعياً لتسوية الأوضاع في ليبيا، وذلك في إطار تسوية سياسية شاملة تتضمن تبادل كافة جوانب القضية الليبية، وتدعم مؤسسات الدولة وجيشها الوطني لمكافحة الإرهاب والمليشيات المسلحة، سعياً نحو تحقيق الأمن والاستقرار، وتلبية تطلعات الشعب الليبي في مستقبل أفضل من خلال تفعيل إرادته، والحفاظ على موارد الدولة والتوزيع العادل لثرواتها، بالإضافة إلى الحد من التدخلات الخارجية وتداعياتها السلبية.//انتهى//23:53ت م0202