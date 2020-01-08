بروكسل13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسأجرى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التطورات في الشرق الأوسط.وقال بيان للناتو في بروكسل إنهما ناقشا الوضع في المنطقة ودور الناتو.وطلب الرئيس الأمريكي من الأمين العام لحلف "الناتو" أن يشارك بشكل أكبر في الشرق الأوسط, واتفقا على أن "الناتو" يمكن أن يسهم بشكل أكبر في الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب الدولي.وقال الحلف في بيانه أيضاً إنه يلعب الناتو دورًا رئيسًا في مكافحة الإرهاب الدولي، بما في ذلك من خلال بعثات التدريب في العراق وأفغانستان وكعضو في التحالف العالمي لهزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي.// انتهى //23:57ت م0204