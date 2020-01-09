المدينة المنورة 13 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 08 يناير 2020م واساختتمت بالمدينة المنورة اليوم فعاليات معرض "مكشات المدينة المنورة 2020م"، الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، في مركز المدينة المنورة للمعارض.واستقبل المعرض الذي استمرت فعالياته أسبوعا ما يُقارب الـ 10 آلاف زائر من المنطقة وخارجها, حيث عُنيت فعالياته بمستلزمات الرحلات من خيام وأدوات قنص وأسلحة صيد وكل أدوات "البر والمكشات", وقدم خلال أيامه الماضية فعاليات تراثية جاذبة, وألوان من الموروث الشعبي.ووفر المعرض الذي شاركت فيه العديد من الشركات المتخصصة في بيع أسلحة الصيد, الترخيص الفوري خلال دقائق لكل الأسلحة المعروضة, حيث مُكّن الزائر من اقتناء السلاح الهوائي المناسب وترخيصه.وشهدت فعاليات المعرض, تنظيم اللقاء الأول لهواة الطقس في منطقة المدينة المنورة, حيث استعرضوا خلال اللقاء تجاربهم في الرصد ومتابعة الحالات الجوية, بالإضافة لفعاليات أخرى متنوعة, وأمسيات شعرية, وتقديم عروض حيّة لعدد من الفنون الشعبية.// انتهى //00:11ت م0205