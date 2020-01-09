جدة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واستأهل فريق ريال مدريد إلى نهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك بعد فوزه على منافسه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، في افتتاح البطولة التي تقام على أراضي المملكة العربية السعودية بتنظيم من الهيئة العامة للرياضة، وضمن الفعاليات التي تندرج تحت برنامج "جودة الحياة".وفرض ريال مدريد سيطرته وتحكمه على المباراة منذ دقائقها الأولى، ليتمكن نجم الفريق الألماني كروس من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15 من كرة ركنية سددها مخادعة استقرت في الشباك، وقبل أن ينتهي الشوط الأول، تلقى إيسكو كرة ارتطمت بدفاعات فالنسيا سددها مباشرة داخل الشباك هدفًا ثانيًا في الدقيقة 39.وفي الشوط الثاني، واصل ريال مدريد سيطرته على اللقاء، ونجح في إضافة الهدف الثالث عند الدقيقة 65 عن طريق لاعبه المميز لوكا مودريتش، وقبل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة تحصل فالنسيا على ركلة جزاء تسبب بها مدافع الريال راموس، بعد أن لامست الكرة يده تقدم لها اللاعب باريخو عند الدقيقة 90.وبذلك يعلن ريال مدريد رسميًّا تأهله إلى المباراة النهائية على كأس السوبر الإسباني، المزمع إقامتها يوم الأحد المقبل، وبانتظار الطرف الثاني، المنتظر أن يكون الفريق الفائز من لقاء برشلونة وأتلتيكو مدريد غدًا.// انتهى //00:16ت م0206