رام الله 13 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08 يناير 2020 م واسرصدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية ضد الصحفيين، حيث شهد العام 2019 وقوع 760 انتهاكًا وجريمة.وأعلن تقرير أعدته لجنة الحريات في النقابة اليوم عن وجود هجمة مستمرة ضد الإعلام الفلسطيني على مر السنوات، والتي تمثلت مؤخرًا بإغلاق المؤسسات الإعلامية، وكان آخرها إغلاق مكتب فضائية فلسطين في القدس، بالإضافة إلى تنفيذ 30 انتهاكًا بحق الصحفيين في المدينة المقدسة.وحقق استهداف المحتوى الإلكتروني للصحفيين أعلى أرقام الانتهاكات، حيث حُجب وأغلق 250 حسابًا، وتبع ذلك منع الصحفيين من التغطية، حيث رصد التقرير 92 حالة منع.وسُجل 160 انتهاكًا في قطاع غزة، تضمنت 43 حالة اعتقال، و23 اقتحامًا لمنازل الصحفيين، و22 استدعاء للتحقيق، و20 حالة اعتداء بالضرب وأن الانتهاكات انخفضت في الضفة بعد تشكيل حكومة أشتيه، مشيرًا إلى ضرورة إعادة النظر في قرار المحكمة بحجب 49 موقعًا إلكترونيًا.//انتهى//00:23ت م0209