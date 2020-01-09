واشنطن 13 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 08 يناير 2020م واسأكد الممثل الخاص للأمين العام في منطقة غرب إفريقيا ومنطقة الساحل محمد بن شمباس، أن منطقة غرب إفريقيا والساحل شهدت تصعيداً خطيراً في الاعتداءات الإرهابية ضد الأهداف المدنية والعسكرية، مشيراً إلى أنه قد ترتب على ذلك آثار إنسانية مقلقة.وقدم بن شمباس خلال جلسة لمجلس الأمن اليوم حول بناء السلام في منطقة الساحل، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة حول أنشطة مكتب الأمم المتحدة لغرب إفريقيا ومنطقة الساحل.وسلط في إحاطته الضوء على بعض تلك التحديات والمبادرات الجارية للتعامل مع تلك التحديات، متطرقاً للتطورات السياسية الإجمالية في المنطقة مع التركيز على الانتخابات المقبلة في عدد من بلدان المنطقة خلال هذا العام.وأشار ممثل الأمين العام إلى أعمال العنف غير مسبوقة، هزت غرب إفريقيا ومنطقة الساحل في الأشهر الأخيرة.وأضاف: "قوضت الاعتداءات الكثيرة ضد الأهداف المدنية والعسكرية ثقة الرأي العام، وازداد عدد ضحايا الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو ومالي والنيجر بنسبة خمسة أضعاف منذ 2016، حيث أفيد بمصرع أربعة آلاف شخص في 2019 وحدها بالمقارنة مع 770 شخصاً في 2016.أما بالنسبة للنازحين جراء أعمال العنف، فقال بن شمباس إن عددهم ارتفع بنسبة 10 أضعاف ليصل إلى نصف مليون، بالإضافة 25 ألفاً آخرين لاذوا بالفرار إلى بلدان أخرى، مشيراً إلى تداخل الإرهاب والجريمة المنظمة والعنف بين المجتمعات وخاصة في المناطق التي يكون فيها وجود الدولية ضعيفاً، مبينًا أن المتطرفين يؤمّنون الحماية والسلامة والخدمات الاجتماعية للسكان مقابل ولائهم.// انتهى //00:25ت م0212