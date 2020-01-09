نيويورك 13 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 08 يناير 2020م واسأغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الأربعاء بعد تصريحات للرئيس دونالد ترامب هدأت المخاوف من صراع شامل في الشرق الأوسط .وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 161.79 نقطة بما يعادل 0.57 بالمئة ليصل إلى 28745.47 نقطة، وتقدم المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 15.88 نقطة أو 0.49 بالمئة مسجلا 3253.06 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 60.66 نقطة أو 0.67 بالمئة إلى 9129.24 نقطة.// انتهى //02:17ت م0215