الرياض 13جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 08يناير 2020 م واسعبّر المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الأرجنتيني دييجو سيميوني عن سعادته بالوصول مرة أخرى إلى السوبر الإسباني، مؤكدًا صعوبة مواجهة برشلونة غداً في نصف النهائي.وقال: "المواجهة دائمًا صعبة وخاصة في بطولة مثل هذه، فالخاسر يودع المنافسة والمنتصر يصل إلى النهائي، وهذا عكس مباراة الدوري التي تعتمد فقط على النقاط"، وتابع: "لا يوجد مرشح فوق العادة ومرشح بحظوظ أقل، الأهم دائمًا هو أن من يلعب ويؤدي ويقدم مستوى جيدًا ويحقق الانتصارات سيتمكن من حصد البطولة".وزاد سيميوني في حديثه بالمؤتمر الصحفي : "ما يهمني غدًا هو تقديم مباراة كبيرة لأجل التأهل إلى النهائي "، مشيرًا إلى أنّ البطولة فرصة لفريقه ليستمر في التطور والنمو كمجموعة كاملة .واختتم سيميوني حديثه: "نحن نعرف برشلونة جيدًا وطريقته في الهجوم واللعب الجماعي، وهم كذلك يعرفون مستوانا، لقد تطورنا كثيرًا في الفترة الأخيرة ونتمنى إبراز ذلك في نصف النهائي السوبر".// انتهى//02:52ت م0216