الرياض 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يتسلم أوراق اعتماد سفراء دول شقيقة وصديقة.جائزة الملك فيصل العالمية تعلن أسماء الفائزيـن.هدية من أمير تبوك للأسر المستفيدة من الإسكان التنموي.أمير جازان يلتقي قائد المنطقة الجنوبية ويزور العيدابي.فيصل بن مشعل: الإقبال الكبير على مهرجان بريدة يثبت جودة السياحة الشتوية بالمنطقة.46 مليون ريال لمشروع جسر المباركية في عرعرد. العيسى يثمن نيل وثيقة مكة المكرمة جائزة الملك فيصل لخدمة الإسلام.الشورى يطالب الإسكان بنصيب «العزاب» في منتجاتها.الأجهزة الأمنية تدحر الإرهاب وتؤكد.. السعودية أمان.السفير الصيني في مؤتمر صحافي: واثقون من تطور مستمر للتعاون بين البلدين.إيران تنتهك سيادة العراق بهجوم صاروخي.ترمب: العقوبات على إيران قائمة إلى أن تغير سلوكها.التوسع الإيراني في المنطقة.. هل يضمحل بعد «سليماني»؟.تحطم طائرة أوكرانية في إيران يوقع 176 قتيلاً.انفجاران يرديان سبعة بمقديشو.// يتبع //07:42ت م0003