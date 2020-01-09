طرابلس 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم،لقاء رئيس المجلس الرئاسى فائز السراج مع رئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، مؤكدا لا نريد لليبيا أن تكون مكانًا لحرب بالوكالة، داعيًا إلى وضع حد لمعاناة الشعب الليبي بشكل سريع وعاجل ووقف الإعتداء على العاصمة طرابلس، كما دعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء هذه المعاناة.وأشارت الصحف إلى لقاء القائد العام للجيش االليبي المشير خليفة حفترمع رئيس الحكومة الإيطالية جوزيبي كونتي،موضحة أنه تم مناقشة الأوضاع والمساعى الدولية من أجل منع التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى الليبيى والعمل على وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوارعبر المساعى الأممية .وتطرقت الصحف تأكيد المجلس الأوروبي أن الاتحاد الأوروبي يدعم بالكامل عملية برلين وجميع مبادرات الأمم المتحدة التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا، مشددًا على ضرورة أن يكون الليبيين المحور في مجال تحديد مستقبلهم، ومؤكدا على أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة الليبية، فقط العملية السياسية وحدها كفيلة بأن تقرب السلام والاستقرار.ونوهت الصحف إلى دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى إعلان هدنة اعتبارًا من ليلة السبت إلى الأحد القادم، على خلفية تصاعد حدة النزاع داخل الأراضي الليبي،وأعرب عن استعداده للإسهام في نجاح عملية برلين الخاصة بدفع التسوية الليبية.وعرجت الصحف على إعلان وزراء خارجية فرنسا واليونان وقبرص ومصر وإيطاليا في ختام اجتماع عقدوه في القاهرة، دعمهم لمؤتمر برلين الدولي الذي سيعقد الشهر الجاري في محاولة للتوصل إلى تسوية للأزمة الليبية، معتبرين أن مؤتمر برلين ربما يكون الفرصة الأخيرة» للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبيين حول تسوية سياسية للأزمة.// انتهى //07:49ت م0007