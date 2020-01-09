طرابلس 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسرحب الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة، بالدعوات الأخيرة لوقف إطلاق النار في ليبيا من قبل عدد من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية.ودعا سلامة في بيان جميع الأطراف الدولية والمحلية إلى الإستجابة لهذه الدعوات والوقف الفوري للعمليات العسكرية في جميع أنحاء ليبيا, لتجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء.وناشد المجتمع الدولي خاصة الدول المعنية بالملف الليبي، الإستفادة من الزخم الراهن للدفع قدمًا بمسار برلين للوصول إلى توافق دولي حول الأزمة الليبية في أقرب وقت ممكن، وإيجاد مظلة دولية لدعم وحماية المسارات الثلاثة التي اطلقتها بعثة الأمم المتحدة، لمعالجة الأزمة الليبية من جميع جوانبها.// انتهى //08:50ت م0009