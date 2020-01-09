رام الله 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تصدر اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح" برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومناقشتها لملف الانتخابات ومختلف قضايا الوضع الراهن،وأشارت صحف الخميس إلى انتخاب الدول الأعضاء في الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد المملكة المغربية رئيسًا للدورة الثالثة للاتفاقية، ودولة فلسطين نائبا، والمملكة العربية السعودية مقررا.وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 13 فلسطينيًا من الضفة بينهم سيدة مقدسية، وأمين سر حركة "فتح" في بلدة بيت عوا.وأولت صحف الصباح اهتمامًا بتأكيدات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات أن نضال الشعب الفلسطيني يهدف إلى تحقيق الحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال، والاستيطان والعقوبات الجماعية وجرائم الحرب.وأوردت صحف فلسطين التقرير الصادر لجنة الحريات في نقابة الصحفيين الفلسطينيين الذي رصد الاعتداءات والجرائم الإسرائيلية ضد الصحفيين، حيث شهد العام 2019 والتي بلغت 760 انتهاكًا وجريمة.ونشرت صحف هذا اليوم إدانة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، إعلان السلطات الإسرائيلية بناء 1936 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.ورصدت اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود ، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:25ت م0034