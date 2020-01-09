سكاكا 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم, سفير جمهورية نيبال لدى المملكة الدكتور ماهيندرا براساد سنغ راجبوت، والوفد المرافق معه الذي يزور المنطقة.وفي بداية اللقاء رحب سموه بسفير جمهورية نيبال لدى المملكة, مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين .من جانبه قدم السفير النيبالي، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف على حفاوة الاستقبال .وجرى خلال اللقاء استعراض عدداً من الموضوعات ذات العلاقة، والأحاديث الودية .// انتهى //11:25ت م0035