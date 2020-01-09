جيزان 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية ، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية وجريان السيول، تشمل مدينة جيزان و محافظات الداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، وأبو عريش ، و بيش ، صبيا ، وضمد ، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً - بمشيئة الله -.من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.// انتهى //11:27ت م0037