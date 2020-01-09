جدة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسصدر العدد الجديد من مجلة جدة التابعة لأمانة محافظة جدة، والذي تصدرته الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها المملكة وتفصيلاً حول ميزانية المملكة 2020م إلى جانب تخصيص عددٍ من الملفات حول الثورة التكنولوجية والتطور التنموي والنهضة السياحية التي تمر بها المملكة على مختلف الأصعدة .وتطرق عدد المجلة لجائزة جدة للإبداع واحتضانها للمبدعين وإسهامها في الحراك الثقافي والتنموي في محافظة جدة، والتي باتت وعاءً للمعرفة والفكر منذ انطلاقتها الأولى في عام 1439هـ ، مما يدلل على علو كعب المخزون الإثرائي والإبداعي لدى شرائح المجتمع السعودي مؤسسات وأفراداً وذلك بنظرة ثاقبة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، نحو الأفق البعيد الذي ترتسم معه مشارف المستقبل في ملامسة لرؤية المملكة 2030.واشتمل العدد على المشروعات التي نفذتها أمانة محافظة جدة من الحدائق العامة والمشروعات الحيوية الأخرى، وتأكيدها على تطبيق الجودة في مختلف أعمالها تحقيقاً للتميز وتطوير الأداء، إضافة إلى أن العدد حفل ببرامج التعاون بين الأمانة ومعهد الإدارة العامة في مجالات التدريب والاستشارات بهدف تطوير أداء منسوبي الأمانة الوظيفي.وأبرز العدد مجهودات أمانة محافظة جدة في تنظيم 64 حياً عشوائياً في جدة منتصف عام 2020م، إضافة للبرامج والخدمات المتميزة لذوي الإعاقة وتنمية الوعي العام باحتياجاتهم وحقوقهم، وإقامة الشراكات مع القطاعات المختلفة لتفعيل كل ما يدعم هذه الفئة مجتمعياً.واختتم عدد مجلة جدة بلائحة الذوق العام ومبادرات أمانة محافظة جدة حول تحسين المشهد الحضاري ، وتطوير أحياء المحافظة، والتطرق لرواشين جدة القديمة واللمسات الفنية التي تتميز بها ذات طابع إسلامي يحفظ لهذه المدينة أصالتها وعراقتها عبر التاريخ.// انتهى //11:33ت م0042