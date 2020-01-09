سياسي / اهتمامات الصحف العراقية
الخميس 1441/5/14 هـ الموافق 2020/01/09 م واس
بغداد 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس
تابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم ردود الأفعال المختلفة على القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار وحرير في محافظة إربيل في الساعات الأولى من فجر أمس الاربعاء, مبرزة بيانات الإدانة لهذه الهجمات التي صدرت من جهات عراقية متعددة في مقدمتها الرئاسة العراقية, باعتبارها تمثل انتهاكًا للسيادة العراقية.
ونقلت الصحف تصريحات وبيانات صادرة عن جهات عراقية وإقليمية ودولية تدعو إلى التهدئة وإبعاد المنطقة عن شبح الحرب المدمرة, وعدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات فيكون الشعب العراقي الخاسرالأكبر فيها.
وتابعت صحف الخميس الحراك الذي يقوم به برلمانيون عراقيون للحيلولة دون تحول العراق إلى ساحة للصراعات الدولية, مشيرة إلى أهمية التعجيل باختيار رئيس وزراء عراقي .
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