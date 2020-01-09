بغداد 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واستابعت الصحف العراقية الصادرة اليوم ردود الأفعال المختلفة على القصف الصاروخي الإيراني على قاعدتي عين الأسد في محافظة الأنبار وحرير في محافظة إربيل في الساعات الأولى من فجر أمس ‏الاربعاء, مبرزة بيانات الإدانة لهذه الهجمات التي صدرت من جهات عراقية متعددة في مقدمتها الرئاسة العراقية, باعتبارها تمثل انتهاكًا للسيادة ‏العراقية.ونقلت الصحف تصريحات وبيانات صادرة عن جهات عراقية وإقليمية ودولية تدعو إلى ‏ التهدئة وإبعاد المنطقة عن شبح الحرب المدمرة, وعدم جعل العراق ساحة لتصفية الحسابات فيكون الشعب العراقي الخاسرالأكبر فيها.‏ وتابعت صحف الخميس الحراك الذي يقوم به برلمانيون عراقيون للحيلولة دون تحول العراق إلى ساحة للصراعات الدولية, مشيرة إلى أهمية التعجيل باختيار رئيس وزراء عراقي .// انتهى //11:34ت م0043