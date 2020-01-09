لندن 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسلا تزال حالة التوتر الأمني في الشرق الأوسط تتصدر اهتمامات الصحف البريطانية الصادرة اليوم إلى جانب أخبار سقوط طائرة ركاب أوكرانية بالقرب من العاصمة الإيرانية طهران.وأشارت إلى أن ردة فعل إيران على عملية اغتيال قاسم سليماني التي طالما هددت بها إيران جاءت لتشير إلى عدم جاهزيتها للحرب، ففي الوقت الذي ادعت فيه إصابة ثمانين جنديا أمريكيا جراء الهجوم على القاعدتين العسكريتين في العراق، نفت واشنطن وجود أي ضحايا من قوات التحالف.كما تطرقت الصحف إلى أن رفض طهران تسليم الصندوق الأسود للطائرة الأوكرانية المنكوبة بات يشكك في الرواية الرسمية لأسباب الحادثة التي راح ضحيتها 176 شخصاً.دولياً، حذرت من أن آثار حريق الغابات المدمر الذي يضرب أستراليا ستستمر لعقود قادمة وربما تؤثر في صلاحية مياه الشرب في عدد من المناطق.// انتهى //11:38ت م0045