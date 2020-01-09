عرعر 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسأسهم مجمع مكافحة التدخين في مدينة عرعر التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية خلال عام 2019م، في علاج أكثر من 7000 شخصاً من مختلف الفئات العمرية.وبين المجمع أن عدد المواطنين التي فتحت لهم ملفات إلكترونية خلال العام المنصرم قد بلغ 3345 ملفاً جديداً، فيما بلغ عدد المتابعين للعلاج 7680 شخصاً.وأشار المجمع إلى أن عدد المستفيدين من برنامج مكافحة التدخين 55130 مستفيداً، فيما بلغت عدد المحاضرات التوعوية 145 محاضرة استفاد منها 74 مدرسة, إضافة إلى 13 دورة تدريبية والمشاركة في معارض وأركان توعوية.// انتهى //11:38ت م0046