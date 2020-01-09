عام / أوغندا تفرج عن 9 روانديين كبادرة تعكس حسن النوايا للحد من التوتر بين البلدين
الخميس 1441/5/14 هـ الموافق 2020/01/09 م واس
كيجالي 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس
أفرجت السلطات الأوغندية، عن تسعة من مواطني رواندا كانوا قد اعتقلوا في العام الماضي خلال تصاعد التوتر بين الدولتين.
وقال وزير خارجية أوغندا سام كويستا في تصريحات اليوم: إن إسقاط التهم الموجهة إلى الروانديين التسعة يأتي في إطار الجهود الرامية للحد من التوتر بين الدولتين، معربًا عن أمله في أن ترد حكومة رواندا بشكل إيجابي على هذه الإشارة التي تعكس حسن النوايا من جانب أوغندا.
يٌذكر أن رواندا اتهمت أوغندا مراراً بدعم حركات التمرد داخل البلاد، وهو اتهام تنفيه أوغندا، ويقول كل منهما: إن مواطني بلاده يتعرضون لسوء المعاملة في الدولة الأخرى.
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