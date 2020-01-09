كيجالي 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسأفرجت السلطات الأوغندية، عن تسعة من مواطني رواندا كانوا قد اعتقلوا في العام الماضي خلال تصاعد التوتر بين الدولتين.وقال وزير خارجية أوغندا سام كويستا في تصريحات اليوم: إن إسقاط التهم الموجهة إلى الروانديين التسعة يأتي في إطار الجهود الرامية للحد من التوتر بين الدولتين، معربًا عن أمله في أن ترد حكومة رواندا بشكل إيجابي على هذه الإشارة التي تعكس حسن النوايا من جانب أوغندا.يٌذكر أن رواندا اتهمت أوغندا مراراً بدعم حركات التمرد داخل البلاد، وهو اتهام تنفيه أوغندا، ويقول كل منهما: إن مواطني بلاده يتعرضون لسوء المعاملة في الدولة الأخرى.// انتهى //12:26ت م0062