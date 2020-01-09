الجزائر 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان رئاسة الجمهورية عن إنشاء لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الدستور الجديد للبلاد، وتكليف الخبير القانوني أحمد لعرابة برئاستها.وأشارت إلى وصول وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الليلة الماضية، ووزير الخارجية المصري سامح شكري في وقت لاحق اليوم، إلى الجزائر، من أجل بحث الأزمة الليبية مع المسؤولين الجزائريين.وتطرقت صحف الخميس إلى رفض السلطات والشارع العراقي تحويل العراق إلى ساحة للصراعات الدولية، موازاة مع دعوات دولية وإقليمية إلى ‏ التهدئة وإبعاد المنطقة عن شبح الحرب المدمرة.// انتهى //12:27ت م0063