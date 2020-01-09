عمّان 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، رسالة العاهل الأردني عبدالله الثاني إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والتي أكد فيها الحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي، وإدامة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا.وتابعت مواصله وزارة الخارجية الفلسطينية مساعيها لنقل وإحالة انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة أمام الجهات القانونية الدولية ذات الاختصاص.واهتمت باستنكار وتنديد الرئيس العراقي، برهم صالح، للقصف الصاروخي الإيراني الذي طال مواقع عسكرية على الأراضي العراقية.ونشرت توعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بفرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران، وذلك في أعقاب الضربات الإيرانية التي استهدفت قاعدتين عسكريتين تستضيفان قوات امريكية وقوات للتحالف الدولي في العراق.// انتهى //12:41ت م0066