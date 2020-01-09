جيزان 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واساحتفت قرية جازان التراثية بالكورنيش الجنوبي أمس، بزوار مهرجان جازان الشتوي الـ 12 من خلال أمسية شعرية وسهرة فنية بمسرح القرية، بمشاركة مجموعة من الفنانين والشعراء، وذلك بإشراف مجلس التنمية السياحية بمنطقة جازان.وأوضح مدير القرية التراثية موسى بن علي نامس أن مسرح القرية التراثية سيشهد خلال أيام المهرجان الحالية العديد من البرامج والفعاليات الفنية والثقافية والتراثية، لافتاً إلى أن أعمال التطوير التي شهدتها القرية مؤخرًا أسهمت في توفير الراحة للزوار عبر ممرات مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وعربات الأطفال وزيادة المسطحات الخضراء وغيرها من الخدمات المساندة.// انتهى //12:49ت م0068