الرباط 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسواصلت الصحف المغربية الصادرة اليوم إبراز موقف المملكة المغربية تجاه الأزمة الليبية حيث أعربت عن انشغالها العميق جراء التصعيد العسكري بهذا البلد، وعن رفضها لأي تدخل أجنبي، بما في ذلك التدخل العسكري بالملف الليبي.ونقلت الصحف دعوة الاتحاد الأوربي، إلى وقف فوري للقتال الدائر حول العاصمة الليبية طرابلس، وباقي المدن، وذلك في أعقاب اجتماع وزراء خارجية ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا في بروكسل لبحث الوضع في ليبيا.وتطرقت الصحف إلى الاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية على المصلين في المسجد الأقصى أول أمس وإقدامها على اعتقال عدد منهم.وتوقفت الصحف عند حادث الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب طهران،مما خلف مقتل جميع ركابها وعددهم أكثر من 170 راكبًا.//انتهى//13:03ت م0072