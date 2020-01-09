عنيزة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسزار محافظ الغاط منصور بن سعد السديري على رأس وفد من المحافظة أمس، مهرجان الغضا للثقافة والفنون بمحافظة عنيزة .وتجول السديري برفقة محافظ عنيزة رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالرحمن إبراهيم السليم ، داخل مقر المهرجان الذي يضم جناح الجهات الحكومية والجمعيات الإنسانية والجناح المصري – الضيف الدولي للمهرجان – وجناح منطقتي الشرقية وحائل وأجنحة الفعاليات الشبابية والفعاليات الشعبية والضيافة وأركان الأسر المنتجة ، كما تابع انطلاق سباق الغضا .واطلع كذلك على معرض إعلام عنيزة الذي ضم نبذة عن أسماء من المحافظة تميزت بعطاءات كبيرة في خدمة القيادة والوطن ، بالإضافة إلى زيارة جناح الأديب عبدالرحمن البطحين الذي يمثل شخصية المهرجان الثقافية لهذا العام .كما زار محافظ الغاط جناح شهداء الواجب المشتمل على صور وأسماء أكثر من 200 شهيد ، وجناح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ، وأكاديمية الفنون الشعبية التي تقدم عروض شعبية منوعة ، وجناح الرحلات البرية الذي يقدم أحدث الابتكارات لجعل الرحلات البرية أكثر متعة.وعبر السديري عن سعادته بالزيارة ، مثمناً جهود القائمين على المهرجان وحرصهم علي إمتاع الجميع بفعاليات قوية ومتنوعة .وكان محافظ الغاط قد قام بزيارة لعدد من المواقع في المحافظة شملت، مركز الملك فهد الحضاري ومركز الأميرة نورة الاجتماعي وقرية الغضا التراثية ومخيم مستشفى الملك سعود.// انتهى //// انتهى //13:08ت م0075