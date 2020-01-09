عام / محافظ الغاط يزور مهرجان الغضا
الخميس 1441/5/14 هـ الموافق 2020/01/09 م واس
عنيزة 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واس
زار محافظ الغاط منصور بن سعد السديري على رأس وفد من المحافظة أمس، مهرجان الغضا للثقافة والفنون بمحافظة عنيزة .
وتجول السديري برفقة محافظ عنيزة رئيس لجنة التنمية السياحية بالمحافظة عبدالرحمن إبراهيم السليم ، داخل مقر المهرجان الذي يضم جناح الجهات الحكومية والجمعيات الإنسانية والجناح المصري – الضيف الدولي للمهرجان – وجناح منطقتي الشرقية وحائل وأجنحة الفعاليات الشبابية والفعاليات الشعبية والضيافة وأركان الأسر المنتجة ، كما تابع انطلاق سباق الغضا .
واطلع كذلك على معرض إعلام عنيزة الذي ضم نبذة عن أسماء من المحافظة تميزت بعطاءات كبيرة في خدمة القيادة والوطن ، بالإضافة إلى زيارة جناح الأديب عبدالرحمن البطحين الذي يمثل شخصية المهرجان الثقافية لهذا العام .
كما زار محافظ الغاط جناح شهداء الواجب المشتمل على صور وأسماء أكثر من 200 شهيد ، وجناح مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة ، وأكاديمية الفنون الشعبية التي تقدم عروض شعبية منوعة ، وجناح الرحلات البرية الذي يقدم أحدث الابتكارات لجعل الرحلات البرية أكثر متعة.
وعبر السديري عن سعادته بالزيارة ، مثمناً جهود القائمين على المهرجان وحرصهم علي إمتاع الجميع بفعاليات قوية ومتنوعة .
وكان محافظ الغاط قد قام بزيارة لعدد من المواقع في المحافظة شملت، مركز الملك فهد الحضاري ومركز الأميرة نورة الاجتماعي وقرية الغضا التراثية ومخيم مستشفى الملك سعود.
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