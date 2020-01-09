بروكسل 14 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 09 يناير 2020 م واسأدان الاتحاد الأوروبي اليوم مجددا أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي العربية المحتلة.وأوضحت خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بيان أن السلطات الإسرائيلية وافقت على بناء ما يقرب من ألفي وحدة سكنية في مستوطنات غير شرعية في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الموافقة بأثر رجعي على المنشآت القائمة بالفعل ، والتي كان بناء بعضها على أراضٍ فلسطينية خاصة, مبينة أن هذا القرار يتبع التطورات الأخرى المتعلقة بالمستوطنات في الأشهر الأخيرة ، بما في ذلك في الأماكن الحساسة بشكل خاص مثل القدس الشرقية والخليل.وكرر الاتحاد الأوروبي موقفه الواضح بأن جميع المستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين وسلام عادل ودائم وشامل ، كما أكد قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 .ودعا البيان الأوروبي السلطات الإسرائيلية إلى الامتثال الكامل للقانون الدولي ، ووضع حد لجميع الأنشطة الاستيطانية على الأراضي المحتلة أو المتنازع عليها والإجراءات ذات الصلة.// انتهى //13:13ت م0076